Adıyaman’da iki grup arasında kavga

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan kavgaya mahalle ve çarşı bekçileri tarafından müdahale edildi.

Adıyaman’da iki grup arasında kavga

Edinilen bilgilere göre, merkez Gölbaşı Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgayı fark eden mahalle ve çarşı bekçileri tarafından olaya müdahale edildi.

Ölen yada yaralananın olmadığı kavgada şahıslar bir birinden şikayetçi olmayınca şahıslar olay yerinden uzaklaştırıldı.

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