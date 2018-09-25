Mustafa Yıldırım idaresindeki otomobil, Gölbaşı-Elbistan karayolunun 12. kilometresinde Süleyman Şahin idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Hüseyin, Yusuf ve Hatice Yıldırım ve Besey Çolak yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yusuf Yıldırım, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı.
Mustafa Yıldırım idaresindeki otomobil, Gölbaşı-Elbistan karayolunun 12. kilometresinde Süleyman Şahin idaresindeki otomobille çarpıştı.