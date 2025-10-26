Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: Beş yaralı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında beş kişi yaralandı.
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'da Gölbaşı-Malatya Karayolu'da meydana geldi.
Sedat D., idaresindeki 46 ABY 409 plakalı otomobil ile Halil Görğen idaresindeki 33 AOZ 522 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri ile araçlarda bulunan Hüsne Evin, Eda Evin ve Hira Bağlantı yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
