Adıyaman'da iş adamı silahla intihar teşebbüsünde bulundu

Adıyaman'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evinde yaşayan M.S.K., isimli iş adamı henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı sabahın erken saatlerinde kendisine ait tabancayla intihar teşebbüsünde bulundu.



Silah sesini duyduktan sonra iş adamı M.S.K’yı kanlar içerisinde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan iş adamı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Burada tedavi altına alınan ve daha sonra beyin cerrahisi yoğun bakımına sevk edilen iş adamı M.S.K’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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