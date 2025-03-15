Adıyaman’da iş makinesi devrildi: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere bölgesinde devam eden konut alanında çalışan bir iş makinesi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Meydana gelen kazada iş makinesinin ismi öğrenilemeyen sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.