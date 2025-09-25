Adıyaman'da kaçakçılık operasyonu

Adıyaman'daki kaçakçılık operasyonunda üç milyon kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araç sürücüsü M.C.'nin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine ekipler araçta arama yaptı.

Yapılan aramada 15 bin karton halinde toplam üç milyon adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Araç sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgil soruşturma başlatıldı.