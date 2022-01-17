Adıyaman'da kadın cinayeti

Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.



Olay, akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi.

Boşanma davaları nedeniyle ayrı yaşadığı öğrenilen 2 çocuk sahibi Işı çifti, İstiklal Caddesi üzerinde karşılaştı.

İkili arasında başlayan tartışma sırasında Mahmut Işık, elindeki bıçakla Canan Işık'a saldırdı. Genç kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan eş ise kaçtı.

Canan Işık, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Işık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Olay sonrası kaçan Mahmut Işık polis tarafından yakalanarak, emniyete götürüldü.



Sokak ortasında yaşanan bıçaklı saldırı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Mahmut Işık'ın 5 yıllık eşi Canan Işık'ı bıçakladıktan sonra kaçarken, çevredekilerin yaralı kadının yardımına gittiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.