Adıyaman'da kadın cinayeti

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Beşgöze köyü Selavat mezrasında yaşayan Ahmet Dolaş (65) ile eşi Leyla Dolaş (69) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.



Tartışma sırasında Ahmet Dolaş, av tüfeğiyle eşine ateş etti. Ağır yaralanan Leyla Dolaş, olay yerinde hayatını kaybetti.



Leyla Dolaş'ın cenazesi, otopsi için Gerger Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Ahmet Dolaş ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.