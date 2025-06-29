Adıyaman'da kadına taşlı saldırı
Adıyaman'da S.Y. isimli kadın, bir grubun taşlı saldırısına uğradı.
Adıyaman'da bir grup, S.Y. isimli kadına taşla saldırdı.
Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezindeki Varlık Mahallesi'nde meydana geldi.
Henüz kimliği tespit edilemeyen bir grup şahıs, S.Y. isimli kadına saldırarak taşla saldırdı.
Saldırganların ayrıca kadının koluna bıçakla vurduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kadının sağlık durumunun kontrol altında olduğu belirtildi.
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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