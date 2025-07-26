Adıyaman'da kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Börgenek Köyü yakınlarında Sinan Ç. idaresindeki kamyon, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Sinan Ç. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

