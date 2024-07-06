Adıyaman'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada Mithat Köse yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Adıyaman'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kahta-Diyarbakır kara yolunun 20'nci kilometresinde Mithat Köse'nin (48) kullandığı otomobil ile Mehmet Ünsal yönetimindeki kamyonet öğle saatlerinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Mithat Köse, Mehmet Ünsal ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiyi Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mithat Köse, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Köse'nin cenazesi, Kahta Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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