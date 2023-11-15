Adıyaman'da kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

AFAD ve itfaiye erleri tarafından araçlarda sıkışan yaralılar bir saat süren çalışmanın ardından çıkartıldıktan sonra ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Abuzer Ulu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ulu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, diğer yaralıların tedavileri sürdüğü öğrenildi.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.