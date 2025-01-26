Adıyaman'da karbonmonoksit gazından 10 kişi zehirlendi

Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman'da karbonmonoksit gazından 10 kişi zehirlendi

Edilen bilgilere göre, 'a bağlı Akpınar Köyü'nün Çınar Mezrası'nda ikamet eden Şahin ailesi, gece saatlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen 10 kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Şahin ailesinden 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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