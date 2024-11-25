Adıyaman’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 5 kişi yarı baygın halde bulundu

Adıyaman’da bir evde karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandı. Aynı aileden 5 kişi, yaşadıkları evde yarı baygın halde bulundu. Aile üyeleri hastanede tedavi altına alındı.

Adıyaman’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 5 kişi yarı baygın halde bulundu

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’da karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 5 kişi tedavi altına alındı.

Karapınar Mahallesi’ndeki Adnan Menderes Caddesi’nde yaşayan Aydın Eren, Zeynal, Elif, Ali ve Neval Fırat, evlerinde yarı baygın bulundu.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Fırat ailesinin karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 5 kişi tedavi altına alındı.

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