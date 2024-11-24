Adıyaman'da kaybolan gencin cesedi bulundu

Adıyaman'da 19 gündür haber alınamayan gencin cansız bedeni bulundu.

Adıyaman'da kaybolan gencin cesedi bulundu

Bursa'dan 5 Kasım'da 'a otobüsle gelen ve 6 Kasım'dan kendisinden haber alınamayan Mahmut Gazi Çiğdem'i (27) arama çalışmaları devam etti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Nissibi Köprüsü altında Fırat Nehri sularında row cihazıyla yapılan aramada Çiğdem'in cesedini buldu.

Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mahmut Gazi Çiğdem'in, güvenlik kameralarında Nissibi Köprüsü yakınlarına geldiği ve köprüde yürüdüğü görülmüş, Çiğdem'in suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine çalışmalar başlatılmıştı.

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