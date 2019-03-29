Adıyaman’da Osman Polat idaresindeki otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 10'uncu kilometresinde Ömer Karakaş (58) idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Leyla Karakaş (70), Kamile Karakaş (43), Tevhide Karakaş (66) ve Sait Karakaş (66) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sait Karakaş kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman'da kaza: 1 ölü 5 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Adıyaman’da Osman Polat idaresindeki otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 10'uncu kilometresinde Ömer Karakaş (58) idaresindeki otomobille çarpıştı.