Adıyaman'da kaza: 1 polis, 1 muhtar yaralandı

Kaza, öğle saatlerde Adıyaman-Kahta kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Cengiz A.'nın (38), kullandığı otomobil ile muhtar olan Ali A., yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Yaralanan her iki sürücü ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.