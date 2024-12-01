Adıyaman'da kaza: Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Adıyaman’da yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Adıyaman'da kaza: Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza , Atatürk Bulvarı Kent Meydanı yakınlarında meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmem isteyen H.Y.’ye sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan H.Y. isimli yaya yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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