Adıyaman'da kaza: Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza Adıyaman, Atatürk Bulvarı Kent Meydanı yakınlarında meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmem isteyen H.Y.’ye sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan H.Y. isimli yaya yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.