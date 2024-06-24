Adıyaman’da kızılçam ormanında yangın

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında 30 dönümlük alanda bulunan çam ağaçları zarar gördü.

Adıyaman’da kızılçam ormanında yangın

’da çıkan , ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı-Malatya Karayolu Ak Toprak Köyü kırsalında bulunan kızılçam ormanında çıktı.

Adıyaman’da kızılçam ormanında yangın - 1

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kısa sürede büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda yaklaşık 30 dönümlük alanda bulunan çam ağaçları zarar gördü.

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