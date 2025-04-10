Adıyaman'da konteyner yangını

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Organize Sanayi Sitesi Bölgesinde bulunan 560 ailenin yaşadığı konteyner kentte yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın bir saat süren çalışma sonrası yangın kontrol altına alınırken, Ferit ve Hatice Turan çiftinin yaşadığı konteyner kullanılmaz hale geldi. Ayrıca yangında beş kişi dumandan etkilendi.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal, aile ile görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, yangında zarar gören eşyaları temin edileceğini belirtti.