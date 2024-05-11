Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Yol kenarına savrulan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde öğleden sonra Tevfik Alptekin yönetimindeki 02 AAP 476 plakalı otomobil, Kahta havaalanı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil istinat duvarına çarparak durdu.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Tevfik Alptekin ağır yaralanırken, 33 yaşındaki Ayşe Derya Alptekin ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine jandarma, 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırılırken, Ayşe Derya Alptekin’in cenazesi ise morga kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.