Adıyaman’da korkutan kaza: Otomobil takla attı
Adıyaman’ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Mahmut K. idaresindeki otomobil, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Besni yol ayrımı kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mahmut K. ile otomobilde bulunan Ercan K., İrfan S. ve Mustafa Ali S. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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