Adıyaman'da kuduz karantinası

Adıyaman'ın Besni ilçesi Toklu köyünde 7 yaşındaki Ahmet U.'ya 25 Aralık'ta saldıran sahipsiz köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyde karantina uygulaması başlatıldı.



Köyün girişine "Dikkat! Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldı.



6 ay karantinaya alınan köyün muhtarı Mehmet Yaşar, gazetecilere, okuldan dönen çocuğa saldıran köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyün karantinaya alındığını belirtti.



Yaşar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin köydeki hayvanlara aşı yaptığını kaydetti.



Okuldan dönen Ahmet U. 25 Aralık'ta sahipsiz köpeğin saldırısına uğramış, yaralanan çocuk Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.



Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edilen 7 yaşındaki çocuğun tedavisi burada sürüyor.