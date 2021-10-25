Adıyaman'da markette soygun girişimi: Müşteriler müdahale etti

Adıyaman'da markete giren silahlı bir kişi soygun girişiminde bulundu. Müşterilerin müdahalesin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir markete gelen kimliği belirsiz bir kişi, tabanca ile soygun girişiminde bulundu. Şüpheli, müşterilerin müdahale etmesiyle olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kasiyer ve görgü tanıklarının ifadesine başvurdu, parmak izi incelemesi yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.