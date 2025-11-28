Adıyaman'da masaj salonlarına fuhuş operasyonunda 6 tutuklama
28.11.2025 21:48
IHA
Adıyaman'da masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapıldığı gerekçesiyle önceki gün iki masaj salonuna operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda fuhuş yaptıkları ve aracılık ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.