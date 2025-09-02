Adıyaman'da merdiven kazası:  Yuvarlanan çocuk yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Ulu Cami Mahallesi 805 Sokak içerisinde bulunan evlerinin merdiveninden inmeye çalışan 11 yaşındaki E.B., isimli çocuk dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandı. Yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan E.B’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.