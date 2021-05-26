Adıyaman'da metan gazı faciası: Baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

Adıyaman'da temizlemek için girdikleri su kuyusunda metan gazından zehirlenen baba ve iki oğlu yaşamını yitirdi. Onları kurtarmaya çalışırken gazdan etkilenen itfaiye eri ise tedaviye alındı.

DHA 26.05.2021 - 13:48

Adıyaman'da metan gazı faciası: Baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

Adıyaman'da merkeze bağlı Kuştepe köyünde öğle saatlerinde Nusret Özer (73) ile oğulları Metin (43) ve Emre Özer (20), temizlemek için evlerinin önündeki 7 metre derinliğinde olan su kuyusuna indi.

Baba ve oğulları kuyudan uzun süre çıkmayınca yakınları AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Adrese sevk edilen itfaiye ekibinden Mehmet Yetkin Tuluk, kuyuya girdi. Tutak da çıkmayınca AFAD ekipleri gaz kontrolü yapıp, kuyuya indi.

Ekipler, metan gazından zehirlendiği belirlenen Nusret Özer ile iki oğlu ve Mehmet Yetkin Tuluk’u çıkardı.

Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 4 kişiden Nusret Özer ile oğulları Metin ve Emre Özer, kurtarılamadı.

Mehmet Yetkin Tuluk’un ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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