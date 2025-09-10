Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Adıyaman'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 12 kişi yaralandı.

’da Mustafa K. idaresindeki ile Feyzullah K. idaresindeki otomobil, Adıyaman-Kahta Karayolunun 5. kilometresinde çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay mahallinde yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

