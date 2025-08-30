Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Besni ilçesi Oyalı Mahallesi mevkii Gölbaşı yolu üzerinde meydana geldi.



İddiaya göre, M.B. yönetimindeki 06 EEV 753 plakalı minibüs ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 KA 0842 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs sürücüsü M.B. ile birlikte araçlarda bulunan H.A., İ.I., M.Y. ve K.B. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları araçlardan kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldığı öğrenildi.