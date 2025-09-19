Adıyaman’da motosiklet devrildi: 2 yaralı

Adıyaman’da, motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü tespit edilmeyen motosiklet, - Besni Karayolu Taşlıyazı Mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

Meydana gelen kazada Seydi Y., ile Ahmet Kerim D., yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

