Adıyaman’da motosiklet devrildi: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü tespit edilmeyen motosiklet, Adıyaman- Besni Karayolu Taşlıyazı Mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

Meydana gelen kazada Seydi Y., ile Ahmet Kerim D., yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.