Adıyaman'da motosiklet yayalara çarptı: Üç yaralı

Adıyaman'da motosiklet, yayalara çarptı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yayalara çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan yolcu ile yaya yaralandı.

Yaralanan toplam üç kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.