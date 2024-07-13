Adıyaman'da müzisyen kaldığı konteynerde ölü bulundu

Adıyaman'da, düğünlerde müzisyenlik yapan kişi kaldığı konteynerde ölü bulundu.

Adıyaman'da müzisyen kaldığı konteynerde ölü bulundu

merkez Yeni Mahallesi'nde K-12 Konteyner Kentte yalnız yaşayan Hasan Yaşar'dan (35), haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ile polis ekipleri konteynerin kapısını açtı. 

Adıyaman'da müzisyen kaldığı konteynerde ölü bulundu - 1

Hasan Yaşar, ekipler tarafından konteyner içerisinde ölü bulundu.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Hasan Yaşar'ın cenazesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Yaşar'ın kesin nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Hasan Yaşar'ın düğün törenlerinde müzisyen olarak çalıştığı öğrenildi.

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