Adıyaman'da narkotik operasyonu: 17 kişi tutuklandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 17-23 Ekim tarihleri arasında yürütülen çalışmalar neticesinde 38 ayrı olayda 52 şahıs hakkında uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı.

Yapılan operasyonlarda 197,28 gram çeşitli uyuşturucu madde, 36 adet sentetik hap, 7 adet tabanca-tüfek, 143 adet fişek ve 2 adet kesici-delici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 6'sı, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ise 20-26 Ekim tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 7'si hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 61 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapılırken, bunlardan 11'i tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.