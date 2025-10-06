Adıyaman'da öğretmenin şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 42 yaşındaki Türkçe Öğretmeni Selim Geçeci, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Balkar Şehit Fuat Özer Ortaokulu'nda Türkçe Öğretmeni olarak görev yapan Selim Geçeci (42), okula gitmeyince şüphelenen okul idaresi öğretmenin evine gitti.
Kapı zilini uzun süre çalmalarına cevap gelmeyince polise ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Balkona uzatılan merdiven ile eve giren ekipler, Selim Geçeci'nin cansız bedeniyle karşılaşıldı.
Olay yerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından cenazede incelemelerde bulunuldu.
Selim Geçeci'nin cenazesi, hastane morguna kaldırılırken kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Adıyaman Gölbaşı
- Şüpheli Ölüm
- Öğretmen