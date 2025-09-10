Adıyaman'da okul çevresi güvenliği önlemleri alındı

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda; öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri amacıyla alınacak trafik ve asayiş tedbirleri masaya yatırıldı.

Okul çevrelerinde güvenlik önlemleri, öğrenci servislerinin denetimi, trafik düzenlemeleri, çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması, internet ve siber güvenlik konuları ile eğitim ortamını tehdit edebilecek risk faktörleri değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Osman Varol, yeni eğitim-öğretim yılının huzur ve güven içerisinde sürdürülmesi için tüm kurumların üzerine düşen sorumluluğu titizlikle yerine getirmesi ve kurumlar arası koordinasyonun büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "2025-2026 eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor; çocuklarımız için güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmak adına tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantı, güvenlik ve trafik tedbirlerine yönelik yapılan sunumlarla sona erdi. Toplantıya; Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, ilçe belediye başkanları, ilgili kurum amirleri ile jandarma ve emniyet personeli katıldı.