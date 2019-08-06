Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Meydan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı görenler, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangının büyümesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ile Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi.
Ekipler, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle 10 hektar alan zarar gördü.
Adıyaman'da orman yangını
Anadolu AjansıTürkiye
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan yangında 10 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Meydan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.