Adıyaman'da Gölbaşı-Elbistan karayolunun 15'inci kilometresindeki ormanlık alanda, henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla yangına Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekibi, 4 arazöz, 2 itfaiye ve iş makineleriyle müdahale etti.
Arazinin engebeli olması nedeniyle yangın yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınabildi.
Yaklaşık 3 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Adıyaman'da orman yangını
Anadolu AjansıTürkiye
Gölbaşı ilçesinde çıkan yangınında yaklaşık 3 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.
Adıyaman'da Gölbaşı-Elbistan karayolunun 15'inci kilometresindeki ormanlık alanda, henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.