Adıyaman'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Adıyaman'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

'da Kahta Çayı yakınlarında Fehmi Bakırcı yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kazada, araçta sıkışan Saadet Bakırcı olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Fehmi Bakırca ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık Ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yaralı Fehmi Bakırcı’ya yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı.

Sürücünün eşi olduğu öğrenilen Saadet Bakırcı ise hastanenin morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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