Adıyaman'da otomobil bisikletliye çarptı

Adıyaman'da bir otomobil, bisiklete çarptı.

Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman A. idaresindeki bisiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 FP 377 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı'ndaki valilik binası önünde çarpıştı.

Kazada bisiklet sürücüsü Abdurrahman A., yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Abdurrahman A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.