Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: Üç yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında üç kişi yaralandı.
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Eyüp Akkuş idaresindeki 02 FZ 499 plakalı otomobil ile Seydi Vakkas Bakaç idaresindeki 58 FY 046 plakalı hafif ticari araçla Gölbaşı- Adıyaman Karayolu'nda çarpıştı.
Kazada sürücülerden Seydi Vakkas Bakaç ile araçlarda bulunan Mustafa Evin ve Hilal Ekizler yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
