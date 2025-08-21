Adıyaman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, merkez Cumhuriyet Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde, Zeynel U. idaresindeki 07 LPA 48 plakalı otomobil ile Özcan A., idaresindeki 02 KR 923 plakalı kamyonet çarpıştı.

Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...