Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Kahta Baraj Yolu’nda meydana gelen kazda, Osman K. yönetimindeki otomobil ile Malik Eşter K. (18) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Meydana gelene kazada motosiklet sürücüsü ve arakasında yolcu olarak bulunan Muhammet Emin K. (19) yola savruldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Malik Eşter K.’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.