Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Şükrü Y., idaresindeki otomobil ile Muhammed Baran Y., idaresindeki motosiklet, Eski Hastane Kavşağı yakınlarında çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Muhammed Baran Y., ve motosiklette bulunan Özgür K., yaralandı.

Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.