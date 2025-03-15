Adıyaman’da otomobil takla attı

Adıyaman-Gölbaşı karayolu Şanlıurfa yol ayrımı kavşağı yakınlarında sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıkarak takla attı.



Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.