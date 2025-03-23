Adıyaman'da otomobil takla attı: Sürücü yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu 7. kilometrede sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.