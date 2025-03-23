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Adıyaman'da otomobil takla attı: Sürücü yaralandı

Adıyaman’da, direksiyon hakimiyetini kaybeden  otomobil sürücüsü takla attı. Aracın şarampole yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.

Adıyaman'da otomobil takla attı: Sürücü yaralandı

Edinilen bilgilere göre, -Gölbaşı Karayolu 7. kilometrede sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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