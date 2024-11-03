Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Adıyaman'da bir otomobil karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kaza sonucu yaya yaralandı.

Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Edinden bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yenimahalle Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden Yunus Emre K. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Fatma Ç.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Ayşe Fatma Ç., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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