Adıyaman'da otomobille motosiklet çarpıştı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'ndeki Üniversite Kavşağında, Yusuf Cem Ç., idaresindeki 07 CND 676 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 FNN 011 plakalı otomobille çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücü Yusuf Cem Ç., yaralandı.

Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.