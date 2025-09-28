Adıyaman'da park halindeki kamyon yandı

Adıyaman'da park halindeki kamyonda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Haydarlı köyü Sorgun mezrasında park halinde bulunan bir kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangın, çevrede paniğe neden oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, kamyonda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.