Adıyaman'da sahte komiser yakalandı

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında devriye görevi yapan yunus polis ekipleri, kaldırımda yürüyen bir kişinin belinde silah olduğunu fark etti.

Zanlıya yaklaşan polis ekipleri şahıstan durmasını ve üst araması yapacaklarını söylemeleri üzerine şahıs polis kimliği gösterdi.

Kimliği inceleyen polis ekipleri kimliğin sahte olduğunu fark etti.

Gözaltına alınan kişinin üzerindeki silahın kurusıkı olduğu anlaşıldı.

Zanlı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.