Adıyaman’da sevindiren haber: Küçük Betül 47 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Murat Edis’in eşi Pınar Edis ile çocukları Betül (10), Firdevs, Hilal yaşanan depremde, Turgut Reis Mahallesi 112 no'lu Sokak’ta iki katı yerin altında kalan 5 katlı binada göçük altında kaldı.



Gece saatlerinde komandolar tarafından, binadan ses duyulması üzerine arama çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan 4 saatlik çalışmanın ardından küçük Betül’e ulaşıldı.

Betül’ün ilk isteği soğuk içecek olurken, dedesi ve babası gözyaşlarına boğuldu.



Betül sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Betül’ün kardeşleri ve annesi ise hala göçük altında bulunuyor.